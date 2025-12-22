Marcos Juárez: buscan a una mujer de 36 años desaparecida

La Fiscalía de Instrucción y la Unidad Judicial de Marcos Juárez solicitaron colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Elizabeth Ruth Gómez, una mujer de 36 años que se encuentra desaparecida.

Según la información oficial difundida este lunes, la mujer mide 1,60 metros de altura, tiene cutis trigueño, cabello lacio hasta los hombros de color castaño claro, ojos marrones y presenta tatuajes en brazos, piernas y pecho.

Cualquier dato que permita aportar información sobre su paradero puede ser comunicado a la Unidad Judicial de Marcos Juárez, al teléfono 3472-426728, internos 65801 y 65802, o al correo electrónico [email protected].

La causa se encuentra en curso y se solicita la difusión responsable de la información para facilitar su localización.