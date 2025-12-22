Murió un motociclista tras un choque en la Autopista Córdoba–Rosario

Un motociclista de 53 años falleció como consecuencia de un accidente de tránsito registrado en las últimas horas sobre la Autopista Córdoba–Rosario, en cercanías de Villa Posse.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 698 de la Ruta Nacional 1-V09, donde personal policial y un servicio de emergencias constataron el deceso del conductor de una motocicleta Guerrero CG-150. Por causas que aún se intentan establecer, el rodado habría colisionado contra una camioneta Renault Oroch.

En el vehículo de mayor porte se trasladaba un hombre de 51 años, acompañado por un joven de 24 y una adolescente de 15 años. Los tres resultaron con politraumatismos, fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital de Urgencias para una mejor evaluación médica.

Las autoridades trabajan para determinar la mecánica del siniestro y las responsabilidades correspondientes.