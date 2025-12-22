Ofrecen 300 mil pesos para encontrar a un perro extraviado

Un perro salchicha color marrón, llamado Leo, continúa perdido en Miramar de Ansenuza desde hace varios días, luego de desaparecer en la zona de la costanera. Su familia, oriunda de Balnearia, mantiene una búsqueda constante y solicita colaboración de la comunidad para poder encontrarlo.

Según indicaron, Leo llevaba collar rojo al momento de extraviarse y no suele alejarse, por lo que su ausencia genera una profunda preocupación. Desde el momento de la desaparición, sus dueños recorren calles, consultan a vecinos y revisan cámaras de seguridad particulares en distintos puntos de la localidad.

Ante la falta de novedades, la familia decidió ofrecer una recompensa de 300 mil pesos por información certera que permita dar con su paradero o concretar su devolución. Señalaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para que Leo vuelva a casa.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse a los teléfonos (3563) 409402 o (3563) 410164. También remarcaron la importancia de compartir la búsqueda para ampliar el alcance y acelerar el reencuentro.