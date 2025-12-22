Qué pasó con el policía que tomaba fotos a sus compañeras en el baño

El fiscal Franco Pilnik agravó la imputación contra el cabo acusado de sacar fotos a sus compañeras en el baño de la Jefatura de Policía de Córdoba. Germán Peralta fue denunciado por varias mujeres que descubrieron un celular asomando por un hueco en la pared del baño femenino, justo detrás de uno de los inodoros.

Si bien el uniformado negó su participación en los hechos, la investigación avanzó y se recolectaron veinte testimonios.

Ahora está acusado por los presuntos delitos de violación de domicilio y abuso sexual simple en calidad de autor, en concurso real con lesiones graves agravadas por mediar violencia de género, en al menos cinco hechos diferentes.

Hay nueve denuncias en su contra y se complicó la situación procesal del efectivo policial.