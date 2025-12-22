¿Quién era la joven policía que murió atropellada en la Ruta 9?

Una joven policía de 24 años perdió la vida luego de haber sido atropellada por una camioneta mientras hacía un control vehicular en la Ruta 9, cerca de la localidad cordobesa de Oliva. Un conductor la embistió casi a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal, fue trasladada hacia el hospital local y se constató que ya no tenía signos vitales.

El hecho provocó una fuerte conmoción y la víctima fue identificada como Milagros Cuello.

Se investiga qué ocasionó que el conductor de la camioneta Ford F-100 perdiera el control y embistiera a la agente, que prestaba servicio en la sección Rural de la Policía de Córdoba.

Cuello era oficial ayudante, había sido nacido en la capital cordobesa y se había egresado de la Escuela de Policía Libertador José de San Martín hace un año.

Tras haberse conocido su fallecimiento, el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, posteó: «Hoy Córdoba está de luto. Hoy la Policía de Córdoba despide a una de las suyas. La Oficial Ayudante Milagros Cuello, de tan solo 24 años, perdió la vida cumpliendo su deber, durante un control vehicular. Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida. No hay palabras que alcancen para describir la injusticia y el dolor de despedir a una policía joven, comprometida, que estaba exactamente donde debía estar. Su partida nos golpea de lleno, como institución y como familia policial».

Es importante destacar, que el conductor quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Oliva.