Río Cuarto: cayó el presunto autor del crimen de Ulises Ferreyra

Un joven de 19 años fue detenido en Río Cuarto en el marco de la investigación por el homicidio de Ulises Ferreyra, el adolescente que perdió la vida tras recibir múltiples disparos de arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, en inmediaciones de calle Capitán Giachino s/n, donde la víctima, de 17 años, resultó gravemente herida por impactos de bala y posteriormente falleció.

La detención fue concretada por personal del Departamento de Investigaciones, con colaboración de Patrulla Preventiva y Unidades Especiales, en el marco de las actuaciones dispuestas por la Justicia.

El sospechoso quedó alojado en la alcaldía y a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa el avance de la causa para determinar las circunstancias del ataque y la posible participación de otras personas.