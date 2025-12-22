Robos y amenazas: secuestraron armas y recuperaron herramientas en tres ciudades

Distintos operativos policiales desarrollados en el sur de la provincia de Córdoba culminaron con cuatro personas detenidas, en el marco de causas vinculadas a robos y amenazas calificadas.

Según se informó oficialmente, durante los procedimientos se logró el secuestro de un arma blanca, un rifle de aire comprimido y un teléfono celular, además de la recuperación de herramientas que habían sido sustraídas de un taller mecánico.

Las intervenciones se llevaron a cabo en las ciudades de Villa María, Ballesteros y General Cabrera, como parte de acciones preventivas y de investigación impulsadas por la Policía de Córdoba.

Las personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes en cada una de las jurisdicciones.