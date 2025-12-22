Robos, daños y controles: fuerte despliegue de seguridad en Río Cuarto

Durante el fin de semana, fuerzas de seguridad realizaron una serie de operativos preventivos y de control en distintos sectores de la ciudad de Río Cuarto, que dejaron como saldo 33 personas demoradas por hechos vinculados a robos, daños y diversas infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

En el marco de estos procedimientos, se concretó además el secuestro de 35 vehículos, entre motocicletas y automóviles, junto con dos armas de fuego y cuatro armas blancas, además de otros elementos de interés para las actuaciones en curso.

Los operativos se desarrollaron de manera coordinada entre personal policial, agentes de Tránsito municipal y efectivos de la Guardia Local de Prevención, con despliegues en horarios nocturnos y de madrugada. Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las tareas de control y prevención en la ciudad.