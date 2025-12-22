Ruta 2: un hombre y su hija de 17 años murieron tras chocar en moto contra un auto

Un hombre de 54 años y su hija de 17 murieron tras un violento choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido en la ruta provincial 2, en jurisdicción bonaerense. La Justicia investiga el hecho como doble homicidio culposo.

Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la motocicleta era conducida por Alberto Weinbender, quien viajaba junto a su hija Bárbara Morena Weinbender, ambos domiciliados en el partido de Avellaneda. Por motivos que aún se intentan establecer, el rodado de menor porte —una Gilera Voge DS900X— impactó desde atrás contra un Volkswagen Polo Classic gris.

Como consecuencia del impacto, la adolescente sufrió una fractura de cráneo y fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. En tanto, su padre falleció en el lugar mientras se aguardaba la llegada de una segunda ambulancia. Horas más tarde, se confirmó también el deceso de la joven en el mismo centro de salud.

El conductor del automóvil, Matías Maljar, de 25 años y domiciliado en La Plata, resultó ileso y quedó imputado en la causa por doble homicidio culposo.

Intervienen la UFI N°14 y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial La Plata. Tras tomar conocimiento del hecho, la secretaria de la fiscalía, Patricia Tassano, dispuso la realización de pericias para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.