Santa Rosa: interdictaron 600 productos zooterápicos por falta de habilitación

El Ministerio de Bioagroindustria llevó adelante inspecciones en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita, donde se procedió a la interdicción de 600 productos zooterápicos que se encontraban a la venta sin cumplir con la normativa vigente.

Las actuaciones fueron realizadas por la Dirección General de Fiscalización y Control, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N.º 6.429, que regula la comercialización de productos zooterápicos y exige habilitación oficial y dirección técnica de un médico veterinario regente.

Los controles se originaron a partir de denuncias recibidas, lo que derivó en inspecciones en tres forrajerías de la localidad. En todos los casos, se constató que los establecimientos no contaban con la habilitación otorgada por el Ministerio de Bioagroindustria, ni con la supervisión profesional requerida, motivo por el cual se dispuso la interdicción inmediata de los productos.

Además, durante los operativos se intimó a otros comercios a regularizar y renovar su habilitación veterinaria, conforme a lo establecido por la legislación provincial.

Estas acciones se enmarcan en lo dispuesto por la Ley Provincial N.º 5.142 y su modificatoria N.º 6.429, que determinan que los productos zooterápicos destinados al uso veterinario solo pueden ser comercializados en establecimientos habilitados y bajo supervisión profesional.

Para realizar denuncias o consultas, se encuentra disponible la plataforma digital del Ministerio de Bioagroindustria o la línea telefónica 0800-888-82476.