Se peleó con su hermano, fue gravemente herido y lucha por su vida

Una brutal pelea entre hermanos terminó con un hombre detenido y otro gravemente herido. El hecho se produjo esta madrugada en una vivienda de Jesús María y trascendió que recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó internado en terapia intensiva.

El enfrentamiento se produjo en un inmueble de la calle Puerto de Palos al 1000 y tomó intervención el fiscal Guillermo Monti.

Cuando el personal del servicio de emergencias llegó al lugar, la víctima se encontraba inconsciente a causa de un traumatismo de cráneo provocado por un golpe con un objeto contundente. Se dispuso su traslado de urgencia hasta el Hospital Vicente Agüero, donde ingresó con un cuadro delicado y permanece con pronóstico reservado.

Se ordenó además la detención del agresor, un joven de 28 años que es hermano del herido.