Secuestraron cerca de 1.000 kilos de carne y hay cuatro detenidos en Brinkmann

Cuatro personas quedaron detenidas este viernes en inmediaciones de la ciudad de Brinkmann, tras un operativo policial que permitió desarticular una maniobra vinculada al transporte y la comercialización ilegal de carne vacuna, sin control ni habilitación sanitaria.

Según informó la Policía, el procedimiento se inició cuando los efectivos observaron el traspaso de bolsas con carne desde una camioneta Toyota Hilux y un utilitario Peugeot Partner hacia una camioneta Ford equipada con cámara de frío, una situación que despertó sospechas y motivó la intervención inmediata.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de los tres vehículos involucrados y al decomiso urgente de aproximadamente 1.000 kilos de carne vacuna, ante la presunta falta de condiciones sanitarias y de documentación habilitante.

Las personas involucradas son tres hombres y una mujer, todos mayores de edad, con domicilios en Brinkmann, provincia de Córdoba, y en la ciudad de Santa Fe. Tras el procedimiento, fueron trasladadas a la alcaldía de la Comisaría de Brinkmann, quedando a disposición del Juzgado de Paz de Seeber.

El operativo fue realizado por personal de la Patrulla Rural Norte – Destacamento Brinkmann, en el marco de una investigación relacionada con la comercialización de carne proveniente de animales caídos o enfermos, que continúa bajo seguimiento judicial.