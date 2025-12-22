Tensión en pleno centro de Carlos Paz por un conductor fuera de control

Un hombre que circulaba de manera imprudente por distintas calles del centro de Carlos Paz fue contenido esta mañana por inspectores municipales, luego de ser advertido realizando maniobras peligrosas mientras conducía. El vehículo quedó retenido.

Según se informó, el conductor venía realizando picadas y dando vueltas por el casco céntrico, con claros signos de estar alcoholizado y portando una botella de vino. La situación generó preocupación entre transeúntes y automovilistas.

Al momento de la intervención, los inspectores lograron contenerlo, ya que la persona atravesaba una crisis vinculada a una situación personal, sin que se brindaran mayores precisiones. El operativo permitió frenar la circulación riesgosa y resguardar la seguridad en la zona.

El automóvil fue retenido y se activaron los procedimientos correspondientes, priorizando la contención del conductor y la integridad de terceros con la prevención de un hecho de mayor gravedad en pleno centro de la ciudad. Intervino una ambulancia de Vittal.