Tragedia en Santiago del Estero: cinco muertos y tres heridos graves tras un choque frontal

Un brutal accidente vial conmocionó este lunes a la provincia de Santiago del Estero, luego de que un automóvil y una camioneta colisionaran de frente sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del departamento Río Hondo. El saldo fue devastador: cinco personas murieron en el acto y otras tres resultaron gravemente heridas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro ocurrió pasadas las 13, en las inmediaciones de la localidad de Arbolito. Por causas que aún son materia de investigación, un Volkswagen Voyage y una camioneta Toyota Hilux impactaron a alta velocidad en un tramo recto de la calzada, generando una escena de destrucción total.

La violencia del choque fue tal que cinco de los ocupantes fallecieron en el lugar, antes de la llegada de los servicios de emergencia. En tanto, tres personas lograron sobrevivir y fueron rescatadas entre los hierros retorcidos por personal de Bomberos Voluntarios, para luego ser trasladadas de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) de Termas de Río Hondo.

Aunque la Policía mantiene en reserva la identidad de las víctimas fatales hasta completar la notificación a los familiares, trascendieron los nombres de los heridos que permanecen internados con pronóstico reservado: Eduardo Palomino, funcionario de la Municipalidad de Amicha, junto a Niten Corregidor y Camila Bulacio. Los tres presentan lesiones de diversa gravedad y permanecen bajo estricta observación médica.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 57, dotaciones de Bomberos Voluntarios y especialistas en accidentología vial. Los peritajes preliminares buscan establecer si el choque fue consecuencia de una maniobra de sobrepaso indebida o de un desperfecto mecánico en alguno de los vehículos involucrados.

Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito sobre la Ruta Nacional 9 estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de rescate, remoción de los rodados y limpieza de la calzada.