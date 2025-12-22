Un camión quedó atrapado por un socavón en la Variante Juárez Celman

Un hundimiento de calzada se registró durante la madrugada de este martes en la Variante Juárez Celman, a la altura del barrio Remedios de Escalada, lo que provocó que un camión quedara varado en el lugar. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Según se informó, personal policial intervino tras el aviso del hecho y constató que un chofer de una empresa de transporte, que se desplazaba en un camión Mercedes Benz cargado con azúcar, había estacionado el vehículo sobre la banquina cuando, por causas que aún se intentan establecer, se produjo un socavón en la calzada.

Como consecuencia del hundimiento, el rodado quedó inmovilizado. El sector fue rápidamente señalizado para prevenir nuevos incidentes y se dio intervención a la empresa Caminos de las Sierras, que quedó a cargo de las tareas correspondientes.