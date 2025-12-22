Un ciclista fue embestido por un auto en la ruta de Tanti

Un accidente de tránsito se produjo esta tarde en la Ruta 28 de Tanti y dejó el saldo de un ciclista herido. El hecho ocurrió minutos antes de las 19 horas a la altura de la calle La Pampa del barrio San Miguel.

Un hombre de 35 años que conducía un vehículo Renault 12 colisionó contra una bicicleta donde iba otro sujeto de 45 años. El ciclista sufrió politraumatismos en el miembro inferior derecho y fue trasladado al Hospital Domingo Funes para una mejor atención médica.

Se procedió al secuestro de los vehículos y quedaron a disposición de la justicia.