Un motociclista herido en un choque ocurrido en Los Manantiales

Un motociclista resultó herido en un choque ocurrido esta tarde en la esquina de las calles José Hernández y Guaymallén de la ciudad de Villa Carlos Paz.

El siniestro se produjo alrededor de las 19 horas y se dispuso su traslado hacia el Hospital Gumersindo Sayago.

A bordo de la motocicleta Yamaha 125 cc. se conducía un hombre de 60 años, que colisionó contra una camioneta Citroën Jumpy donde se trasladaba un joven de 27 años.

Es importante destacar, que el conductor de la motocicleta sufrió politraumatismos y se realizó el secuestro de los vehículos para realizar las pericias correspondientes y determinar cómo se produjo el choque.