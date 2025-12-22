Viajaban por una ruta de Córdoba con un carnet adulterado con lapicera

Durante un operativo de control vial realizado este fin de semana en una ruta de la provincia de Córdoba, personal de Policía Caminera detectó a un conductor que circulaba con una licencia de conducir adulterada con tinta de lapicera. Al constatar la irregularidad, se procedió al secuestro del carnet y del vehículo en el que se desplazaba, quedando el hombre demorado y a disposición del magistrado interviniente.

Otros hechos

En el marco de los mismos controles, tres hombres fueron demorados en distintos procedimientos por tenencia de estupefacientes. En esas intervenciones se incautó marihuana y se secuestraron los vehículos utilizados. Las actuaciones continuaron bajo directivas judiciales, mientras se mantienen los operativos preventivos en rutas provinciales.