Ciudad de Córdoba

Atraparon a un ladrón que le robó a una médica del Hospital Misericordia

El delincuente había aprovechado un descuido para hacerse con un teléfono celular.
Sucesos
martes, 23 de diciembre de 2025 · 09:54

Un joven que había robado un teléfono celular dentro del Hospital Misericordia fue detenido esta madrugada en un operativo policial. Según informaron desde la fuerza policial, el procedimiento se llevó adelante a escasas cuadras del lugar y el dispositivo pertenece a una médica que estaba atendiendo a un paciente.

Los efectivos fueron convocados al nosocomio ubicado en calle Ayacucho al 1500 y con las descripciones aportadas, se desplegó un control y se logró ubicar al sujeto a pocas cuadras del hospital.

Inmediatamente, se procedió a la aprehensión del ladrón y el secuestro del teléfono. El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la justicia interviniente.

