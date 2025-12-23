Atraparon a un ladrón que le robó a una médica del Hospital Misericordia

Ciudad de Córdoba
Atraparon a un ladrón que le robó a una médica del Hospital MisericordiaEl delincuente había aprovechado un descuido para hacerse con un teléfono celular.
Un joven que había robado un teléfono celular dentro del Hospital Misericordia fue detenido esta madrugada en un operativo policial. Según informaron desde la fuerza policial, el procedimiento se llevó adelante a escasas cuadras del lugar y el dispositivo pertenece a una médica que estaba atendiendo a un paciente.
Los efectivos fueron convocados al nosocomio ubicado en calle Ayacucho al 1500 y con las descripciones aportadas, se desplegó un control y se logró ubicar al sujeto a pocas cuadras del hospital.
Inmediatamente, se procedió a la aprehensión del ladrón y el secuestro del teléfono. El detenido fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la justicia interviniente.