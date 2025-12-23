Carlos Paz: Explotó una casa y pudo haber sido una tragedia

Una garrafa explotó en una casa ubicada en el barrio El Canal de Villa Carlos Paz, donde se encontraban dos mujeres de 37 y 36 años que disfrutaban de una tarde de pileta. El hecho se produjo en un domicilio en calle Perú al 2000 y trascendió que ambas están fuera de peligro y se salvaron porque no estaban dentro del inmueble.

La garrafa estaba presuntamente vacía y provocó daños materiales en una habitación y roturas en la parte frontal de la casa, como también el desprendimiento de las aberturas.

Una de las mujeres se encuentra embarazada de ocho meses y resultó ilesa, mientras que la otra, sufrió quemaduras leves por una llama originada por la explosión. Es importante destacar, que no fue necesario el traslado de ninguna de las dos.

La dueña de la casa, quien es madre y suegra de las damnificadas, manifestó a EL DIARIO: «Lo material no importa, eso se soluciona, yo agradezco a Dios que ellas no estaban dentro de la casa. Explotó la pieza que era del bebé».

En el lugar, tomó intervención el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), bomberos voluntarios, personal de Seguridad Urbana, efectivos policiales y el servicio de emergencias de Vittal.