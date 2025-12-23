Cayeron tres integrantes de una banda que robaba en Traslasierra

Un operativo coordinado entre fuerzas de seguridad de Córdoba, Mendoza y Gendarmería Nacional permitió desarticular una banda delictiva que operaba en Villa Dolores y otras localidades de la región de Traslasierra. El procedimiento culminó con la captura de tres personas señaladas como integrantes del grupo.

Según se informó, dos de los involucrados —un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad chilena— fueron localizados y capturados en territorio mendocino, donde permanecían prófugos y eran intensamente buscados por la Justicia. La investigación los vincula con un robo perpetrado meses atrás en un comercio de Villa Dolores.

En paralelo, y tras una serie de allanamientos realizados en Córdoba, fue capturado un tercer integrante de la banda, quien también estaría relacionado con los hechos investigados.

Durante los procedimientos, las fuerzas secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición judicial y serán analizados en el marco de la investigación en curso.