Cayó desde cinco metros de altura mientras pintaba una casa

Un hombre de 64 años sufrió lesiones de gravedad este martes al caer desde una altura aproximada de cinco metros mientras realizaba trabajos de pintura en una vivienda del barrio Silvano Funes, en la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en un domicilio ubicado sobre calle Adolfo Doering al 6100, hasta donde se dirigieron efectivos del Comando de Acción Preventiva tras un llamado de emergencia. Al arribar, los uniformados encontraron al hombre tendido en el suelo, con signos evidentes de un fuerte golpe.

Según las primeras informaciones policiales, por causas que aún se investigan, la víctima se precipitó desde una altura considerable mientras pintaba la casa. Personal de un servicio de emergencias médicas asistió al herido en el lugar y le diagnosticó un traumatismo de cráneo grave.

Debido a la gravedad del cuadro, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias, donde permanece bajo atención médica especializada. En tanto, se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente doméstico.