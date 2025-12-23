Cómo se encuentra Matías Alé tras el incendio en su casa

El actor Matías Alé habló sobre su reciente internación por intoxicación luego de inhalar monóxido de carbono en un incendio que ocurrió en su casa de Nordelta.

Alé presentó dificultades respiratorias, ardor y dolor en el pecho, producto de la inhalación del humo que colmó su vivienda.

El mediático se comunicó con Arriba Argentinos (El Trece) para traer tranquilidad sobre su estado de salud y explicar lo sucedido durante la noche del lunes.

“Ya todos están al tanto de lo que sucedió. Fue un accidente doméstico con unas hornallas eléctricas que no estamos acostumbrados a usar", inició.

Sobre el origen del fuego, el actor lo atribuyó a una caja que estaba apoyada sobre las mencionadas: “Apoyamos una caja que nos habían regalado, los famosos pan dulces de Plaza Mayor y pasó lo que pasó. No estaba previsto”.

Según detalló, al momento del incendio él se encontraba solo con su mascota, ya que su esposa había salido para hacer trámites.

En tanto, contó que estaba en el baño del segundo piso y notó la presencia del humo en el hogar: “Cuando salí, en la habitación del piso de arriba había mucho humo. Estaba nuestro salchi (su perro) dando vueltas y, por suerte, también nos avisaron”.

“Abajo sí, estaba fea la situación. Reaccioné rápido, pero no me animaba a tirar agua porque había mucha electricidad", reveló.

El actor ya fue dado de alta y, a bordo de su auto, habló sobre su salud: "Me quedó así la voz un poco por haber inhalado monóxido de carbono. Disculpen los términos, no los sé. Además, estoy muy cansado”.