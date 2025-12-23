Control vial fatal en Oliva: la causa avanza en la Justicia

La Justicia avanza en la investigación por la muerte de una funcionaria policial que fue embestida el sábado mientras realizaba un control vehicular en el ingreso a la ciudad de Oliva, sobre la Ruta Nacional 9.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Oliva, que lleva adelante las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida la oficial ayudante Milagros Celeste Cuello de la Torre, integrante de la Policía Rural de la Provincia de Córdoba.

Según se informó, el hecho ocurrió durante una tarea de control de tránsito debidamente señalizada, cuando un vehículo la embistió de manera fatal. El conductor permanece detenido e imputado, en principio, por homicidio culposo agravado.

Las medidas investigativas se desarrollan con celeridad y bajo reserva, dada la gravedad del hecho, con el objetivo de determinar responsabilidades y reconstruir la mecánica del siniestro que terminó con la vida de la joven policía.