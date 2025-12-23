Cosquín: detuvieron a un hombre que robó una cartera en Desarrollo Social

Un hombre de 56 años fue detenido ayer en un operativo cerrojo en el centro de Cosquín. Minutos antes, había robado una cartera en la oficina de Desarrollo Social, la cual pertenecía a una mujer que se encontraba en la sala de espera.

Se revisaron las cámaras ubicadas en el lugar y se pudo detectar los movimientos del ladrón, quien fue aprehendido a escasas cuadras del lugar, sobre la calle Jaime Ferrán, a la altura de las vías férreas.

Durante el procedimiento, se logró recuperar la totalidad de lo sustraído: una cartera con documentación personal a nombre de la damnificada y un teléfono celular.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Turno.