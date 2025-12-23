Crimen de madre e hija en Rosario: cuatro condenados a prisión perpetua

Cuatro hombres fueron condenados a prisión perpetua por los crímenes de Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra, quienes eran madre e hija y fueron asesinadas en julio de 2022 asesinadas en Rosario y los fiscales de la causa manifestaron en el debate que estos crímenes estuvieron ligados a generar temor en la ciudad.

Este lunes, en el Centro de Justicia Penal, los jueces Alejandro Negroni, Facundo Becerra y Gonzalo López Quintan dieron a conocer el veredicto contra René Ungaro, Nicolás Martínez, Fernando Cortez y su hijo Lautaro Cortez, acusados de ser instigadores y autores de los homicidios.

Los fiscales Franco Carbone y Patricio Saldutti, a cargo de la investigación, señalaron en la etapa de alegatos de cierre que las víctimas fueron asesinadas mientras esperaban el colectivo, que sus crímenes fueron cometidos para “generar temor” y que todo fue planeado desde la cárcel.

El caso

El 23 de julio de 2022, ambas víctimas y un hombre se encontraban en una parada de colectivos en la calle Maestros Santafesinos e Isola, cuando al menos cuatro masculinos que iban a bordo de un auto Peugeot 308 negro dispararon contra la Torre 11 y las personas que se encontraban allí.

“Producto de estos disparos, la mujer mayor falleció en el lugar, mientras que su hija y la otra persona fueron trasladados de urgencia al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, lugar donde Ferreyra falleció semanas después”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.__IP__

Aun así, a mediados de noviembre, la Fiscalía Regional 2 de Santa Fe indicó que se incrementó la recompensa para quien aporte información fehaciente sobre los otros dos acusados restantes que todavía faltan detener.

Para la parte acusatoria, los prófugos se encontraban a bordo del vehículo involucrado en el homicidio.