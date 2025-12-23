Cuatro médicos fueron imputados por la muerte de un menor en Salta

Cuatro médicos fueron imputados en la ciudad de Tartagal, en Salta, por una supuesta mala praxis que derivó en el fallecimiento de un menor de 17 años.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el joven falleció el pasado 20 de octubre en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal por una falla multiorgánica-shock séptico, luego de estar internado casi dos días con un cuadro de apendicitis aguda no diagnosticada ni tratada a tiempo.

Por ello, se imputó provisionalmente a cuatro profesionales médicos como coautores del delito de homicidio culposo.

La primera atención del menor se produjo el 18 de octubre tras ser diagnosticado con gastroenteritis, momento en el que fue medicado y dado de alta, sin que se dejara constancia de su evolución en la historia clínica.

El cuadro se agravó y, por la tarde, regresó al hospital donde permaneció más de nueve horas en observación, con persistencia del dolor, vómitos y distensión abdominal.

A raíz de esto, se indicó la intervención quirúrgica y, sin la realización de los estudios prequirúrgicos básicos, el menor fue llevado al quirófano donde, cuando se realizaba la inducción anestésica, sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a suspender la cirugía y trasladarlo a la unidad de terapia intensiva, momento en el que falleció tras intentos de reanimarlo.