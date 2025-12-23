Desarticularon una banda delictiva que operaba en San Javier

Una banda delictiva vinculada a un robo ocurrido meses atrás en un comercio de Villa Dolores fue desarticulada tras un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad de Córdoba, Mendoza y Gendarmería Nacional.

Como resultado del procedimiento, en la provincia de Mendoza fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad chilena, quienes eran intensamente buscados por la Justicia y estarían involucrados en distintos hechos delictivos registrados en la región de Traslasierra.

En tanto, en Córdoba, y luego de una serie de allanamientos, se logró la detención del tercer integrante del grupo, completando así la desarticulación de la banda.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa, que continúa bajo investigación judicial.