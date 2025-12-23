Detienen a un hombre por venta de drogas en barrio Inaudi

Un hombre de 33 años fue detenido en la ciudad de Córdoba acusado de comercializar estupefacientes, en el marco de un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal y llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Cabo Cuevas al 500, en barrio Inaudi, donde los efectivos lograron cerrar un punto de venta de drogas. En el operativo colaboró la Policía de Córdoba, que estuvo a cargo del perímetro externo.

Según informaron fuentes oficiales, la detención está vinculada a un procedimiento previo realizado el pasado 23 de septiembre por la Policía de Córdoba, en el que se secuestraron varios envoltorios de marihuana y se detuvo a una pareja, ambos mayores de edad.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, el aprehendido fue trasladado a sede judicial y quedó imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.