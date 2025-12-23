Detuvieron a una mujer por intento de robo en pleno centro de Córdoba
Una mujer mayor de edad fue detenida en las últimas horas en pleno centro de la ciudad de Córdoba, acusada de intentar robarle pertenencias a una peatona mientras caminaba por la vía pública.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17.24 en la intersección de calles La Rioja y San Martín, luego de que operadores del sistema de cámaras del 911 detectaran la maniobra delictiva a través del monitoreo urbano.
Con la información aportada desde el centro de control, efectivos policiales se dirigieron rápidamente al lugar y lograron aprehender a la sospechosa, quien fue puesta a disposición de la Justicia.