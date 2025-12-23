Dramático rescate de un perro en el río Cosquín durante la crecida

En el marco de las lluvias persistentes registradas en la región, varias crecientes ingresaron al río Cosquín y generaron situaciones de riesgo en distintos sectores del cauce.

En ese contexto, a la altura del balneario Santa Teresita, fue advertida la presencia de un perro atrapado en medio del río, sobre una piedra, completamente rodeado por una corriente de agua intensa que impedía que pudiera salir por sus propios medios.

Ante la posibilidad de un nuevo incremento del nivel del río, se resolvió actuar con rapidez para evitar que el animal fuera arrastrado por la creciente. De inmediato, una dotación especializada desplegó maniobras de rescate en medio acuático, priorizando la seguridad tanto del personal interviniente como del can.

Tras una intervención controlada y precisa, el perro fue rescatado con éxito y trasladado a un lugar seguro, quedando a salvo fuera de peligro.