Grave agresión en Jesús María: un herido con traumatismo de cráneo

Un episodio de extrema violencia se registró esta madrugada en la ciudad de Jesús María, donde un hombre fue atacado con un elemento contundente por otro, en un hecho que es materia de investigación judicial.

Como consecuencia del golpe, la víctima perdió el conocimiento y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Vicente Agüero, donde los médicos diagnosticaron traumatismo de cráneo grave.

El presunto agresor fue puesto a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la reconstrucción de lo ocurrido y en la determinación de responsabilidades. Interviene la fiscalía de la localidad.