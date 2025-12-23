Grooming: Detienen a un hombre que tenía videos sexuales de menores

Un hombre de 31 años de edad fue detenido durante un allanamiento por grooming en la localidad cordobesa de Carnerillo. Durante el procedimiento, se logró el secuestro de material probatorio y un teléfono celular.

El operativo se desplegó en horas de la mañana en la calle Carlo Galvalisi al 100, tras una orden librada por la Fiscalía de Fuero Múltiple de Primer Turno, a cargo de la doctora Silvia Maldonado.

Las acciones se enmarcaron dentro de una investigación iniciada días atrás. y el sospechoso está acusado de los delitos de grooming y tenencia y/o distribución de material de abuso sexual infantil.