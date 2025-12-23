Harán una concentración a un mes de la muerte de Samuel Tobares

Una concentración se llevará adelante este martes 23 de diciembre a las 18 horas en la Ruta 38, al cumplirse un mes de la muerte de Samuel Tobares, el joven que perdió la vida en un confuso hecho ocurrido en Villa Parque Siquiman. La convocatoria es organizada por familiares y amigos y se renovará el pedido de justicia para que avance la investigación.

Dos policías se encuentran detenidos por el caso, registrado el 23 de noviembre durante un control policial.

La convocatoria se realizará en la intersección de Ruta 38 y Sarmiento, en la parada de colectivos donde lo vieron con vida por última vez y donde fue interceptado por los efectivos de la Departamental Punilla.

Será una jornada emotiva y esta acción se suma a los reiterados pedidos de justicia.

Según las pericias forenses, el fallecimiento se produjo por un «shock generado por el estrés» durante la reducción policial, agravado por una cardiopatía preexistente y por el consumo de cocaína (se detectó en sangre). El estudio médico reveló que Tobares presentaba golpes en el pecho y el cuello, lesiones que podrían ser compatibles con maniobras de reanimación cardiopulmonar.