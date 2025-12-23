Impactante choque frontal en la ruta 9 norte terminó con varios hospitalizados

Un grave accidente de tránsito múltiple se registró este lunes por la noche sobre la Ruta Nacional 9 norte, a la altura del kilómetro 770, en jurisdicción de la localidad de Sarmiento, departamento Totoral. El siniestro involucró a tres vehículos y dejó como saldo varios heridos con politraumatismos, además del corte total de la circulación vehicular.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, cuando, por causas que se investigan, un automóvil Renault Fluence conducido por un hombre de 49 años, que viajaba acompañado por otro de 72, colisionó de manera frontal contra un Fiat Siena al mando de una mujer de 38 años. En este último rodado se trasladaban además otras dos mujeres, de 24 y 20 años, junto a dos adolescentes de 16 y 14.

Como consecuencia del impacto, un tercer vehículo, un Suzuki Fun que circulaba por la misma vía, terminó colisionando por alcance. En ese automóvil viajaban un hombre y una mujer, ambos de 32 años.

Tras el siniestro, ambulancias de Villa del Totoral asistieron a los ocupantes de los tres vehículos y trasladaron a varias personas al Hospital Regional Vicente Agüero de Jesús María, donde fueron atendidas por politraumatismos. Las autoridades trabajaron en el lugar y el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas.