Mano dura contra la venta ilegal en pleno centro de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba continúa con los controles para prevenir la venta ilegal en el área central de la ciudad, en el marco de un operativo sostenido durante el período festivo.

Las acciones apuntan a evitar la instalación de puestos de venta informal no autorizada, con el objetivo de mantener un centro ordenado, seguro y libre de prácticas ilegales, tanto para comerciantes habilitados como para vecinos y visitantes.

El operativo se desarrolla de manera articulada entre el Ente de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno, Fiscalización y Control, la Guardia Urbana y la Policía de Córdoba, que realizan recorridos y tareas de control en distintos puntos estratégicos del centro.

Desde el Municipio recordaron que, ante la detección de situaciones de venta ilegal, los vecinos pueden realizar consultas o denuncias comunicándose al 103 o al 911.