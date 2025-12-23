Murió un automovilista tras chocar contra un camión en San Francisco

Un fatal accidente de tránsito se registró durante la tarde de este martes sobre la ruta provincial Nº 1, a la altura del kilómetro 72, en jurisdicción de San Francisco, donde un hombre de 42 años perdió la vida tras colisionar contra un camión.

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún se encuentran bajo investigación, la víctima se desplazaba a bordo de un automóvil Renault Kangoo cuando impactó contra un camión Iveco 170, conducido por un joven de 21 años.

Al lugar acudieron efectivos policiales y un servicio de emergencias médicas, que constataron el fallecimiento del automovilista en el sitio del siniestro. En tanto, el conductor del camión resultó ileso.

Las autoridades trabajaron en el sector para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del hecho, mientras que la circulación vehicular se vio parcialmente afectada durante el operativo.