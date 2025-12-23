Profundo pesar en Traslasierra por la partida de un referente cultural

La comunidad de Villa Cura Brochero despide con profundo pesar a Marcelo Aguilera, trabajador de extensa trayectoria en el ámbito de la música, la radio y la comunicación, cuya muerte generó un fuerte impacto en Traslasierra.

Conocido simplemente como Marcelo, desarrolló una intensa labor como DJ, musicalizador, operador y técnico de radio, además de incursionar en el periodismo y en el mundo de la gastronomía. Fue parte fundamental de numerosos shows y bailes en la región, y en su última etapa profesional volcó su vocación plenamente a la radio.

Se desempeñó como operador y responsable técnico en emisoras de gran reconocimiento, como Radio Traslasierra y Radio La 10, donde su conocimiento y precisión técnica lo convirtieron en una referencia indiscutida. A lo largo de los años, participó en múltiples programas musicales, de entretenimiento e informativos, siempre con una fuerte vocación de servicio hacia las distintas comunidades.

Mentor de numerosos DJ y considerado uno de los técnicos radiales más destacados de la zona, Marcelo fue valorado no solo por su profesionalismo, sino también por su calidez humana, su compromiso y su permanente disposición para colaborar.

Su partida deja un vacío significativo en los medios de comunicación y en los espacios culturales y sociales de Traslasierra, donde será recordado con admiración y respeto.