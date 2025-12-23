Samuel Tobares: La familia apunta al jefe comunal de Parque Siquiman

A un mes de la muerte de Samuel Tobares, el joven que murió durante un control policial en Parque Siquiman, el abogado que representa a la familia denunció que hay «indicios concretos» de una «grave omisión» de parte del jefe comunal Mario Sariago, a quien acusan de no haber garantizado una atención médica inmediata.

Mientras avanza la causa judicial y se buscan determinar las responsabilidad en la muerte de Tobares, el letrado Horacio Balduzzi remarcó que uno de los puntos «más sensibles» de la investigación se encuentra vinculado «a una ambulancia que nunca llegó».

«De acuerdo a lo que surge del expediente y de las declaraciones policiales, la asistencia médica no se habría activado de inmediato porque, presuntamente, era necesaria la autorización del jefe comunal para que la ambulancia se movilizara. Es la primera vez que escucho que ante una emergencia, haya que pedir autorización a un jefe comunal para enviar una ambulancia»; afirmó el abogado de la querella.

«Si la Policía convoca a una ambulancia, es porque la situación es grave. No se puede naturalizar que una autoridad política decida si una persona recibe o no asistencia médica»; remarcó.

Pero además, dio a conocer que el propio jefe comunal se habría presentado ante la familia de Samuel y les dijo que no intervinieron para no verse «afectados a una causa penal».

La familia pide que la situación se esclarecida por la Fiscalía y Balduzzi consideró que «hay responsabilidades que exceden a los dos policías imputados». En se sentido, también se solicitó formalmente el cambio de carátula, al considerar que ya no se trata de un homicidio preterintencional, sino de un homicidio agravado.

«La familia de Samuel solicita que el hecho sea calificado como homicidio agravado por odio de género y por abuso de autoridad, al sostener que la víctima fue golpeada por personal policial en el ejercicio de sus funciones y que el ataque estuvo motivado por su orientación sexual. El cúmulo de pruebas, las pericias, las declaraciones y los informes médicos nos permiten sostener que no fue una muerte accidental ni sin intención»; señaló el abogado.

Con respecto a los resultados de la autopsia, se pedirá una ampliación del informe forense para determinar la hora exacta de la muerte, el tiempo de agonía y el nivel de sufrimiento de la víctima. «Samuel presentaba múltiples lesiones, contusiones en distintas partes del cuerpo y al menos cinco costillas fracturadas, lo que difícilmente pueda atribuirse a maniobras de reanimación cardiopulmonar»; cuestionó el representante de la familia Tobares.