Tragedia en Comodoro Rivadavia: una niña murió en un incendio

Un incendio devastador ocurrido durante la madrugada de este martes 23 de diciembre en la ciudad de Comodoro Rivadavia dejó como saldo la trágica muerte de una niña de 12 años.

El hecho se registró alrededor de las 3.30 en una vivienda precaria ubicada en la zona de Radio Estación y fue alertado mediante un llamado al Centro de Monitoreo, lo que permitió la rápida intervención del personal policial.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la casa —construida en su mayoría con chapas y materiales altamente combustibles— se encontraba completamente envuelta en llamas, lo que dificultó el ingreso inmediato. Minutos después arribaron dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, que tras intensas maniobras lograron controlar y extinguir el fuego.

Una vez sofocado el incendio, los bomberos realizaron un rastrillaje en el interior de la vivienda y hallaron el cuerpo sin vida de la menor en uno de los dormitorios.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, José Ayamilla, brindó detalles del operativo en diálogo con Radio 3 y describió la gravedad de la situación al arribar al lugar. “Nos encontramos con una vivienda completamente generalizada. Nos informaron que había menores en el interior; uno pudo ser retirado con vida, pero lamentablemente había otro menor más”, señaló.

Ayamilla explicó que las condiciones climáticas influyeron de manera determinante en la rápida propagación del fuego. “Era una vivienda precaria y el viento que había a esa hora hizo que la combustión se generalizara muy rápido. Cuando hay material altamente combustible, la llama avanza con mucha velocidad”, indicó.

Según las primeras pericias, el incendio se habría originado de manera accidental y estaría vinculado al presunto mal funcionamiento de una estufa eléctrica. Desde la Policía confirmaron que, hasta el momento, no existen indicios de intencionalidad.

Al momento del siniestro, en la vivienda se encontraban el padre de la víctima, de 42 años, y otro hijo de 10, quienes lograron salir a tiempo y fueron trasladados al Hospital Regional para controles preventivos. La madre de la menor también se encontraba en el lugar y debió ser asistida por personal del servicio de emergencias médicas 107 debido a un cuadro de shock.

En el operativo trabajaron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y Criminalística, que quedó a cargo de las pericias para determinar con precisión las causas del incendio.