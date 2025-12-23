Una mujer resultó con politraumatismos tras un choque múltiple en Ruta 19
Un accidente de tránsito múltiple se registró durante la siesta de este martes en barrio Palmar, en la intersección de la Ruta Nacional 19 y Piero Astori, donde cuatro vehículos colisionaron y una mujer debió ser trasladada a un centro de salud.
Según informaron fuentes oficiales, por causas que aún se investigan, una mujer mayor de edad que circulaba a bordo de un automóvil Renault Clio impactó contra una camioneta Ford Ranger. A raíz de ese choque inicial, se produjo una colisión en cadena que involucró también a un Volkswagen Vento y a un Volkswagen Caddy.
Como consecuencia del siniestro, un servicio de emergencias médicas asistió y trasladó a la conductora del Renault Clio hasta el Sanatorio del Salvador, donde fue diagnosticada con politraumatismos. En tanto, la conductora del Volkswagen Caddy recibió atención médica en el lugar y fue diagnosticada con traumatismo de cráneo nasal, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.
El resto de los conductores involucrados resultaron ilesos. Personal policial trabajó en el sector para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se intentan determinar las causas del hecho.