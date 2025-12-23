Video: Dramático rescate de dos caniches atrapados en un voraz incendio

Los bomberos voluntarios rescataron a dos caniches que habían quedado atrapados en un voraz incendio en una vivienda de la ciudad de Córdoba. El hecho se registró este martes 23 de diciembre en horas de la madrugada en un inmueble ubicado en la calle Fray Isidro Mena al 2900 del barrio Colón y se encuentran ilesos.

El siniestro se produjo alrededor de las 5:00 horas y afectó una habitación de aproximadamente 12 metros cuadrados, situada en la planta baja del inmueble.

El rápido accionar del personal actuante, permitió contener el fuego y evitar la propagación hacia otros ambientes de la vivienda. Pero además, en el lugar, los bomberos lograron rescatar a dos perros de raza que no lograban salir por sus propios medios.

Afortunadamente, sólo se registraron daños materiales y no hubo heridos.