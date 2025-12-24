Abejas atacaron a un operario en Córdoba

Córdoba. Una dotación de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (Epec) acudió ayer por tarde a la intersección entre calles 11 Septiembre y Gabriel Ortubia de la ciudad de Córdoba, donde explotó un transformador. El hecho provocó una columna de humo negro que se pudo ver desde varias cuadras. Al llegar al lugar, uno de los operarios se topó con un enjambre y sufrió diversas picaduras.

El hombre fue picado mientras subía por una escalera, de la cual descendió con ayuda de un compañero. Ante la cantidad de picaduras, fue derivado a un hospital cercano. Testigos de la escena contaron que los insectos no permitían llegar al aparato que se estaba prendiendo fuego.

El hecho mantuvo sin energía por varias horas a los barrios Marcos Sastre, José Ignacio Díaz 1° Sección y franja perteneciente a Pilar. La situación provocó cierto malestar entre los vecinos, quienes exigían la presencia de personal del área ambiental de la Municipalidad.