Aprehendieron a una mujer alcoholizada tras un choque y disturbios en Carlos Paz

Una mujer de 26 años fue aprehendida durante la madrugada del martes 24 de diciembre de 2025 en la ciudad de Villa Carlos Paz, luego de conducir en estado de ebriedad, protagonizar un accidente de tránsito y resistirse a la intervención policial.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles San Martín y Galileo, en el sector de Costa Azul Sur, donde la conductora de una Ford EcoSport colisionó con otro vehículo, un Jeep Renegade, en un siniestro vial sin heridos. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que la mujer se encontraba visiblemente alterada, con signos evidentes de consumo de alcohol y aliento etílico.

Según informaron fuentes policiales, pese a los intentos de los uniformados por calmar la situación, la conductora intentó embestir nuevamente al vehículo involucrado en el choque y comenzó a proferir gritos e insultos en la vía pública, generando desorden.

Personal policial realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se solicitó la presencia del servicio de emergencias médicas, aunque la mujer se negó a recibir atención.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y posterior traslado a la alcaldía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente por el delito de resistencia a la autoridad.