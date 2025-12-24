Bell Ville: operativo de la FPA permitió secuestrar más de 900 dosis de cocaína

Investigación antidrogas en el sudeste cordobés
Bell Ville: operativo de la FPA permitió secuestrar más de 900 dosis de cocaínaUn hombre de 22 años fue detenido tras un operativo que permitió desarticular una vivienda utilizada para la comercialización de estupefacientes
Tras un mes de tareas investigativas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron esta madrugada un punto de venta de drogas en la ciudad de Bell Ville y detuvieron a un hombre mayor de edad vinculado a la actividad ilegal.
El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada en Pasaje Martín Fierro al 1100, en barrio El Bajo, donde personal del Equipo de Acciones Tácticas concretó la irrupción y la detención del investigado, de 22 años.
Durante el registro del domicilio, realizado por la brigada de investigaciones junto a canes detectores de la División K9, se logró el secuestro de 901 dosis de cocaína, 498.000 pesos en efectivo, un automóvil, dos motocicletas, una balanza digital y otros elementos considerados de interés para la causa.
Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville, el detenido fue trasladado a sede judicial y las evidencias quedaron a resguardo para continuar con la investigación.