Carlos Paz: escándalo en la comisaría, insultos, amenazas y forcejeos

Una situación de fuerte tensión se registró en la Departamental Punilla, en Carlos Paz, cuando una mujer de 37 años protagonizó un episodio de violencia contra el personal policial, luego de presentarse en la sede por la detención de un familiar.

De acuerdo a lo informado, la mujer llegó a la dependencia visiblemente alterada y comenzó a lanzar insultos y amenazas contra los efectivos que se encontraban de servicio. Pese a los reiterados pedidos para que se calmara y se retirara del lugar, la situación fue escalando.

Con el correr de los minutos, la mujer intensificó su actitud agresiva, arrojando golpes de puño y escupitajos, lo que generó disturbios dentro de la sede policial. Ante este escenario, el personal intervino para reducirla y controlar el desorden.

Finalmente, fue trasladada a la Unidad Judicial local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se labran las actuaciones correspondientes.