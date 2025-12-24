Cayeron falsos policías antinarcóticos tras un robo en barrio Ciudad de los Cuartetos

Dos hombres que se hacían pasar por efectivos antinarcóticos fueron detenidos tras un robo ocurrido en barrio Ciudad de los Cuartetos, en la ciudad de Córdoba. El procedimiento se concretó luego de un importante operativo policial coordinado entre distintas áreas de seguridad.

Durante la intervención, los efectivos lograron secuestrar una camioneta de alta gama que tenía pedido de secuestro vigente, además de armas de fuego, inhibidores de alarmas, una suma de dinero en efectivo y más de 8.000 dólares falsos. También se incautó indumentaria apócrifa perteneciente a la Fuerza Policial Antinarcotráfico y otros elementos que habrían sido sustraídos en el hecho investigado.

Los detenidos cuentan con antecedentes penales y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar su participación en otros hechos delictivos.

El operativo fue realizado de manera conjunta por personal del Comando de Acción Preventiva y el sistema de Videovigilancia 911, lo que permitió localizar el vehículo y avanzar con las detenciones en un corto lapso de tiempo.