Desbarataron más de 500 puestos de venta ilegal de pirotecnia en Córdoba

Los operativos continuarán hasta fin de año
Desbarataron más de 500 puestos de venta ilegal de pirotecnia en CórdobaSe logró secuestrar mercadería por un valor que asciende a 82 millones de pesos.
La Municipalidad de Córdoba intensificó los controles en las calles y desarticuló más de 500 puestos de pirotecnia ilegal.
Los operativos continuarán hasta fin de año y se desarrollaron desde el viernes pasado y hasta el martes 23 de diciembre en distintos barrios, donde se secuestró mercadería por un valor millonario.
El valor estimado de lo decomisado asciende a 82,5 millones de pesos y los controles se intensificarán durante el día de hoy.
Los procedimientos son realizados por el Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno, la Guardia Urbana Municipal y la Policía de la Provincia de Córdoba.