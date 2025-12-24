Desbarataron más de 500 puestos de venta ilegal de pirotecnia en Córdoba

La Municipalidad de Córdoba intensificó los controles en las calles y desarticuló más de 500 puestos de pirotecnia ilegal.

Los operativos continuarán hasta fin de año y se desarrollaron desde el viernes pasado y hasta el martes 23 de diciembre en distintos barrios, donde se secuestró mercadería por un valor millonario.

El valor estimado de lo decomisado asciende a 82,5 millones de pesos y los controles se intensificarán durante el día de hoy.

Los procedimientos son realizados por el Ente Municipal de Fiscalización y Control, la Secretaría de Gobierno, la Guardia Urbana Municipal y la Policía de la Provincia de Córdoba.