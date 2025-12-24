Detienen en Río Tercero a un delivery de drogas vinculado a banda narco

En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico concretaron esta semana la detención de un hombre mayor de edad en la ciudad de Río Tercero, señalado como parte activa de una red de comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en calle Vicente Peñaloza al 1300, en barrio Martín Maroto, donde personal de la brigada de investigaciones de la Fuerza interceptó al hombre, de 43 años, sobre quien pesaban elementos probatorios reunidos durante la pesquisa.

Según se estableció, el detenido cumplía funciones como delivery de drogas y estaría directamente vinculado a la organización narco que fue desbaratada el pasado 20 de junio en la localidad de Embalse, en un operativo que incluyó el cierre de varios puntos de venta.

Tras el procedimiento, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Río Tercero dispuso el traslado del hombre a sede judicial, mientras la investigación continúa para determinar el alcance total de su participación y posibles conexiones activas.