Detuvieron a un falso médico que atendía mientras cumplía prisión domiciliaria

Buenos Aires. Un falso médico fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires luego de comprobarse que, pese a estar bajo prisión domiciliaria, continuaba atendiendo pacientes en su casa de Villa Crespo. La investigación se originó a partir de una denuncia reciente por presunta mala praxis, que alertó a la Justicia sobre la posibilidad de que el hombre, condenado desde 2024 por ejercicio ilegal de la medicina, seguía realizando tratamientos médicos en su propio domicilio.

A raíz de la denuncia, agentes de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal desplegaron tareas encubiertas y recolectaron pruebas que confirmaron tanto la continuidad de la actividad prohibida como que el imputado seguía promocionando sus servicios en redes sociales y atendía a pacientes de manera habitual.

Así, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 24, a cargo de Juan Manuel Neumann, autorizó un allanamiento en la vivienda ubicada en Batalla del Pari al 600, donde funcionaba el consultorio clandestino. Según la investigación, la operatoria del imputado incluía tratamientos estéticos, medicina regenerativa y procedimientos invasivos, sin contar con habilitación ni controles sanitarios.

Durante el allanamiento, los efectivos sorprendieron al acusado vestido con un delantal médico azul, listo para recibir a personas que aguardaban su turno. Mientras la Policía inventariaba insumos y medicamentos, al menos dos personas se presentaron en la vivienda asegurando que tenían cita para ser atendidas, según reconstruyó Infobae a partir de fuentes del caso. Ambas fueron identificadas y podrían ser convocadas por la Justicia en calidad de testigos o posibles damnificados.

En la casa, los agentes secuestraron 250 jeringas, 150 agujas hipodérmicas y pericraneales, 110 frascos y ampollas de medicamentos, varios de ellos vencidos, junto con anestésicos, hormonas, vitaminas, preparados sin rótulo sanitario y diez cajas con soluciones inyectables.

También decomisaron seis máquinas y equipos médicos utilizados para tratamientos de presoterapia, radiofrecuencia, electromedicina, estimulación, aparatología facial y corporal, así como macrogoteros, llaves de tres vías, apósitos, gasas, sondas, vendas, descartadores patogénicos y material de bioseguridad. También se incautaron dos sellos, documentación manuscrita con datos de supuestos pacientes, tres teléfonos celulares y cuatro computadoras.